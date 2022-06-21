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Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, - ДТЕК

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Вівторок 21 червня 2022 14:32
Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, - ДТЕК Фото: енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українські енергетики повернули світло для більш ніж 5 тисяч будинків у 7 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"За 20 червня аварійно-ремонтним бригадам ДТЕК вдалося поновити електроживлення для жителів 7 населених пунктів Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Електропостачання знову отримують 5 466 родин", - повідомили в компанії.

Зокрема енергетикам вдалося менше, ніж за добу провести роботи для понад 4 тисяч родин на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де були зафіксовані масовані артилерійські обстріли.

Поки що без світла - 320 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 118 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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