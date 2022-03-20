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Енергетики повернули світло 59 тисячам родин Донецької та Київської областей, - ДТЕК

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Неділя 20 березня 2022 15:29
Енергетики повернули світло 59 тисячам родин Донецької та Київської областей, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло 59 тис. родин Донецької та Київської областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 59 200 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"19 березня об 11:17 через пошкодження лінії в наслідок бойових дій на околицях Києва сталося відключення електроенергії 350 житлових будинків на Мінському масиві та Оболоні. Аварійно-відновлювальні бригади "ДТЕК Київські електромережі", щойно отримали дозвіл від Збройних сил України та Територіальної оборони, одразу виїхали на ліквідацію аварії. Вже о 13:30 електромонтери підключили до електропостачання всі будинки. Загалом світло повернули для 46 478 сімей Києва", - повідомили в компанії.

Також в компанії повідомили, що повернули світло в майже 7 500 будинків у Вишгородського, Броварського та Києво-Святошинського районів Київської області та 5200 будинків в 22 містах та селах Донеччини.

Без світла залишаються 679 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, районах Київщини, де через регулярні обстріли та відсутність можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - підкреслили в ДТЕК.

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ДТЕК Донецька область Київська область
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