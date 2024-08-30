В Киеве и еще четырех областях введены экстренные отключения света, - ДТЭК

В столице и четырех областях Украины начались экстренные отключения света по распоряжению "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что такое решение было введено в действие из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины.

Экстерные отключения будут действовать в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области. ДТЭК напомнил гражданам, что пока они будут действовать, свет будут выключать не по графику.

Украинские энергетики продолжают работать для стабилизации энергосистемы страны.

Ситуация в энергосистеме Украины

В понедельник, 26 августа, Россия в очередной раз ударила по объектам украинской энергосистемы во время массированного обстрела. Это привело к возвращению экстренных отключений света по всей Украине.

Кроме того, ситуация в энергосистеме затруднена также и из-за жары. Ранее в ДТЭК уже объясняли, почему из-за нее необходимо применять графики отключений.

Ранее Укрэнерго предупреждало о том, что 30 августа графики отключений в Украине будут действовать круглосуточно. Однако не исключено применение экстренных и аварийных отключений. Уже сегодня стало известно, что графики частично были изменены.

Ради стабилизации энергетической сферы Украины ДТЭК уже инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию и ремонт электросетей. Это было необходимо, чтобы лучше подготовили страну к зиме.

К сожалению, проблемы в энергосистеме повлияют на предстоящий отопительный сезон. Ранее мы сообщали, почему отключение света будет вызывать трудности для жителей многоэтажек и больших городов зимой.