Отключения света усиливаются. В ряде областей Украины изменения в графиках

В части областей Украины были введены изменения в графики отключения света на 30 августа. Выключать будут дополнительно еще одну очередь.

Детальнее об изменениях в графиках - рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Вчера "Укрэнерго" сообщило, что сегодня с начала суток до 06:00 будет действовать одна очередь отключений света. До 09:00 выключали две очереди. Ожидалось, что с утра до 14:00 будет обесточиваться одна очередь, а с 14:00 до 18:00 - две очереди.

Однако в ряде областей Украины изменились графики. Отключения света усиливаются, энергетики будут дополнительно выключать еще одну очередь. Так, изменения ввели:

Сумская область: с 00:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - будет обесточиваться две очереди, с 18:00 до 21:00 - три очереди;

Запорожская область: с 09:00 до 14:00 введут дополнительно еще одну очередь в графики почасовых отключений;

Кировоградская область: с 08:00 до 18:00 будет две очереди, с 18:00 до 21:00 - три;

Черкасская область: до 18:00 будут обесточивать по две очереди, а с 18:00 до 21:00 - будут выключать три очереди;

Черниговская область: с 09:00 до 14:00 будут отключать электричество в двух очередях вместо одной.

Аварийные отключения

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Николаевской области экстренно отключили 3 и 4 очереди. Также действуют графики, обесточены 1 и 2 очереди.

В Черкасской области тоже действуют и аварийные, и почасовые отключения.