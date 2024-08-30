ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики уточнили графики отключений света в Украине на 30 августа

Украина, Пятница 30 августа 2024 11:30
UA EN RU
Энергетики уточнили графики отключений света в Украине на 30 августа Фото: как будут отключать свет в Украине 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уточнили графики отключения света на 30 августа. В зависимости от области, могут действовать до трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей. 29 августа суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки", - говорится в сообщении.

Графики в областях, где действуют аварийные отключения

В Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях после отмены аварийных отключений, ограничения должны применяться так:

  • 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Западные области

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:

  • 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;
  • 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;
  • 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
  • 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация в энергосистеме Украины снова ухудшилась после массированной атаки РФ по Украине 26 августа. В частности, аварийные отключения света ввели сразу же в день удара.

Несколькими часами ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины усилили графики отключения света, дополнительно выключив еще одну очередь. А в Киеве и еще четырех областях были введены экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Отключение света
NEWS
Акцизы на топливо, выплаты ВПЛ, новые правила в школах: что изменится в Украине с 1 сентября
Акцизы на топливо, выплаты ВПЛ, новые правила в школах: что изменится в Украине с 1 сентября
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России