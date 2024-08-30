Энергетики уточнили графики отключений света в Украине на 30 августа

В Украине уточнили графики отключения света на 30 августа. В зависимости от области, могут действовать до трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

"Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей. 29 августа суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки", - говорится в сообщении.

Графики в областях, где действуют аварийные отключения

В Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях после отмены аварийных отключений, ограничения должны применяться так:

00:00 - 18:00 - две очереди отключений;

18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Западные области

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так: