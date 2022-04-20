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Енергетики за добу повернули світло 9 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Середа 20 квітня 2022 13:42
Енергетики за добу повернули світло 9 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло 9 тисячам родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло для 9 тисяч родин у 45 населених пунктах звільнених Київської та Донецької областях, де окупанти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Так, на Київщині світло повернули в 3084 будинки у 22 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також енергетики повністю заживили по основній мережі Броварський район, звідки Збройні сили України вибили окупантів на початку квітня.

"Знову зі світлом Великодимерська та Калинівська громади, а також села Баришівсьої громади. В цих населених пунктах наразі тривають локальні роботи: енергетики замінюють опори, ремонтують трансформатори і опрацьовують заявки споживачів, які повернулися додому, - фахівці підключають їх до відновленої мережі", - повідомляють в ДТЕК.

У Донецькій області за добу світло повернули майже 6500 родинам.

"Попри посилення бойових дій в регіоні, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за добу підключили до електропостачання 23 населених пункти у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах Донецької області", - зазначили в у компанії.

Без електропостачання лишається ще 227 населених пунктів на Донеччині. Найскладніші напрямки наразі - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.

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Електроенергія ДТЕК
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