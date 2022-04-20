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Энергетики за сутки вернули свет 9 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Среда 20 апреля 2022 13:42
Энергетики за сутки вернули свет 9 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет 9 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 9 тысяч семей в 45 населенных пунктах освобождённых Киевской и Донецкой областях, где оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Так, на Киевщине свет вернули в 3084 дома в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также энергетики полностью заживили по основной сети Броварской район, откуда Вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также села Барышевской общины. В этих населенных пунктах сейчас продолжаются локальные работы: энергетики меняют опоры, ремонтируют трансформаторы и обрабатывают заявки потребителей, которые вернулись домой, - специалисты подключают их к восстановленной сети", - сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за сутки свет вернули почти 6500 семьям.

"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", - отметили в компании.

Без электроснабжения остается еще 227 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления сейчас - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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