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Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей, - ДТЭК

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Воскресенье 09 октября 2022 17:51
Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 7 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 7 тысяч семей в 6 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Вчера энергетикам удалось с разрешения военных поработать над восстановлением в Торецком обществе - снова со светом 4 тысячи жителей. Кроме того, энергетики получили доступ и смогли выполнить ряд ремонтов в Никопольской и Томаковской общинах, здесь со светом 2,4 тысячи домохозяйств", - сообщили в компании.

Самые сложные направления в Донецкой области остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое, Марьинское и Лиманское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Электроэнергия
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