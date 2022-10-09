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Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК

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Неділя 09 жовтня 2022 17:51
Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 7 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 7 тисяч родин у 6 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Вчора енергетикам вдалося з дозволу військових попрацювати над відновленням у Торецькій громаді - знову зі світлом 4 тисячі мешканців. Крім того, енергетики отримали доступ та змогли виконати ряд ремонтів у Нікопольській та Томаківській громадах, тут зі світлом 2,4 тисячі домогосподарств", - повідомили в компанії.

Найскладніші напрямки у Донецькій області залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Мар’їнський та Лиманський. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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