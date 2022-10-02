Энергетики вернули свет для 12 тысяч семей, - ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК за минувшие сутки вместе с военными ВСУ вернули свет для 12 тысяч семей в 35 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook .

"Несмотря на постоянную опасность специалисты ДТЭК Донецкие электросети в течение 1 октября свет вернули в 34 населенных пункта. Вновь с электричеством 12111 семей Торецкой, Константиновской, Марьинской и Славянской общин", - отметили в компании.

Под обстрелами российских кафиров находится юго-западная часть Днепропетровской области. В течение 1 октября силами ДТЭК Днепровские электросети электроснабжения вернули 29 семьям 1 населенного пункта региона, пострадавших от обстрелов врага.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.