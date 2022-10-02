Енергетики повернули світло для 12 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 12 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Енергетики компанії ДТЕК за минулу добу разом з військовими ЗСУ повернули світло для 12 тисяч родин у 35 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

"Попри постійну небезпеку фахівці ДТЕК Донецькі електромережі протягом 1 жовтня світло повернули в 34 населених пункти. Знову з електрикою 12111 родин Торецької, Костянтинівської, Мар’їнської та Слов’янської громад", - зазначили в компанії. Під обстрілами російських окупантів перебуває південна-західна частина Дніпропетровщини. Упродовж 1 жовтня силами ДТЕК Дніпровські електромережі електропостачання повернули 29 родинам 1 населеного пункту регіону, які постраждалих від обстрілів ворога. Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.