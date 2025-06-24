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Энергетики ДТЭК снова попали под вражеский обстрел в Донецкой области

Вторник 24 июня 2025 15:07
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Энергетики ДТЭК снова попали под вражеский обстрел в Донецкой области Фото: Энергетики ДТЭК снова под обстрелом в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Энергетики попали под обстрел. Вражеский огонь повредил автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Донецкой области работники ДТЭК в очередной раз оказались под вражеским огнем.

Сегодня энергетики попали под обстрел в одном из прифронтовых городов региона.

В результате атаки был поврежден служебный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших - все работники остались живы и невредимы.

Несмотря на постоянную опасность, специалисты продолжают выполнять свою работу и поддерживают электроснабжение в прифронтовых громадах.

За день 22 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 13 тысяч семей. Речь идет о домах украинцев в Донецкой области.

Кроме того, энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах также после вражеских обстрелов.

В мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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