Энергетики ДТЭК снова попали под вражеский обстрел в Донецкой области
Энергетики попали под обстрел. Вражеский огонь повредил автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В Донецкой области работники ДТЭК в очередной раз оказались под вражеским огнем.
Сегодня энергетики попали под обстрел в одном из прифронтовых городов региона.
В результате атаки был поврежден служебный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших - все работники остались живы и невредимы.
Несмотря на постоянную опасность, специалисты продолжают выполнять свою работу и поддерживают электроснабжение в прифронтовых громадах.
За день 22 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 13 тысяч семей. Речь идет о домах украинцев в Донецкой области.
Кроме того, энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах также после вражеских обстрелов.
В мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.
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