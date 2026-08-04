Энергетики ДТЭК поразили цифрой восстановленных после вражеских ударов объектов

Энергетики ДТЭК в первом полугодии 2026 года восстановили более 1,7 тысяч объектов, вернув свет для 14,5 млн семей после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ДТЭК .

Ремонтные бригады восстанавливали подстанции, трансформаторные и распределительные пункты, а также линии электропередачи в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.



За январь-июнь энергетики вернули в работу 240 поврежденных энергообъектов и 1487 линий электропередачи протяженностью почти 6 000 км. Это позволило реанимировать 83% линий, подвергшихся разрушениям в результате боевых действий.



В ДТЭК отметили, что специалисты приступают к ремонтным работам сразу после получения разрешения и доступа к объектам от ВСУ и ГСЧС.



Из-за постоянных повторных обстрелов инфраструктуры итоговый показатель в 14,5 млн семей учитывает повторное восстановление электроснабжения для части клиентов.

"Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные сети. С начала этого года ОСР ДТЭК Сети вернули в работу 83% линий электропередачи, потерпевших разрушения в результате российских атак. Бригады прилагают сверхусилия, чтобы как можно скорее возвращать свет украинским семьям и бизнесу", - отметила гендиректор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.



В компании добавили, что восстановительные работы нередко проходят в сверхсложных условиях прифронтовых регионов, а их темпы напрямую зависят от ситуации и степени разрушения оборудования.