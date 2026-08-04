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Энергетики ДТЭК поразили цифрой восстановленных после вражеских ударов объектов

19:03 04.08.2026 Вт
2 мин
Энергетики вернули свет более чем в 14 миллионов домов с начала года
aimg Анна Шиканова
Энергетики ДТЭК поразили цифрой восстановленных после вражеских ударов объектов Энергетики отремонтировали рекордное количество объектов в 2026 году (фото: Getty Images)
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Энергетики ДТЭК в первом полугодии 2026 года восстановили более 1,7 тысяч объектов, вернув свет для 14,5 млн семей после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ДТЭК .

Ремонтные бригады восстанавливали подстанции, трансформаторные и распределительные пункты, а также линии электропередачи в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

За январь-июнь энергетики вернули в работу 240 поврежденных энергообъектов и 1487 линий электропередачи протяженностью почти 6 000 км. Это позволило реанимировать 83% линий, подвергшихся разрушениям в результате боевых действий.

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В ДТЭК отметили, что специалисты приступают к ремонтным работам сразу после получения разрешения и доступа к объектам от ВСУ и ГСЧС.

Из-за постоянных повторных обстрелов инфраструктуры итоговый показатель в 14,5 млн семей учитывает повторное восстановление электроснабжения для части клиентов.

"Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные сети. С начала этого года ОСР ДТЭК Сети вернули в работу 83% линий электропередачи, потерпевших разрушения в результате российских атак. Бригады прилагают сверхусилия, чтобы как можно скорее возвращать свет украинским семьям и бизнесу", - отметила гендиректор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

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В компании добавили, что восстановительные работы нередко проходят в сверхсложных условиях прифронтовых регионов, а их темпы напрямую зависят от ситуации и степени разрушения оборудования.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему свет выключают микрорайонами, а не в отдельных домах .

А также рассказывали, что ДТЭК увеличил установку разумных счетчиков и объясняли в чем их преимущество.

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