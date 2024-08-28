Энергетическую инфраструктуру США тоже атаковали с целью свержения власти, - Bloomberg

В декабре 2022 года в округе Мур Северной Каролины произошло несколько нападений на электроподстанции, они были выведены из строя. Нападения остаются нераскрытыми, но правоохранительные органы и другие эксперты подозревают, что это дело рук ультраправых экстремистов, пытающихся посеять хаос с целью насильственного свержения правительства США. В деле фигурирует Telegram.

Издание пишет, что повреждение электросети уже давно является замыслом правых экстремистов, планировавших такие нападения в течение многих лет. Недавно они получили толчок в Terrorgram, свободной сети каналов на платформе социальных сетей Telegram, где пользователи во всем мире выступают за насильственный расизм.

К примеру, там содержались призывы к насилию во время недавних антимиграционных беспорядков в Великобритании. В июне 2022 года, за несколько месяцев до стрельбы в округе Мур, в сети распространялся 261-страничный документ под названием Hard Reset, содержащий конкретные указания по использованию автоматического оружия и взрывчатки для нарушения электроснабжения. Одним из предложений документа является стрелять из крупнокалиберного оружия по трансформаторам подстанций.

Bloomberg сообщает, что в последнее время в США участились нападения на объекты энергетики. По данным Североамериканской корпорации надежности (NERC), отраслевой группы, занимающейся мониторингом рисков для коммунальных предприятий, энергетические компании сообщили о 185 физических атаках или угрозах против сетевой инфраструктуры в 2023 году, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. Согласно протоколам суда, экстремисты планировали выключить электроэнергию на подстанциях вблизи запланированных протестов Black Lives Matter. Остальные планировали поразить гидроэлектростанции и другую критическую инфраструктуру. С 2022 года полиция предъявляет обвинения подозреваемым в сговорах с целью нападения на энергетические объекты в Айдахо, Мэриленде и Огайо.

Угрозы растут с приближающимися выборами

Угрозы критической инфраструктуре становятся более острыми с приближением выборов, по словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов США, следившего за этой деятельностью.

Стратегические отключения света могут повлиять на места голосования или повлиять на сертификацию выборов, говорит Кристофер Голдсмит, основатель некоммерческой организации Task Force Butler Institute, группа, занимающаяся противодействием экстремизму. "Что-то вроде сетевой атаки до, во время или после выборов может посеять невероятное количество политического хаоса", – говорит он.

В округе Мур, по данным следствия, действовали сторонники правой группы под названием "Граждане округа Мур за свободу", причастной к атаке на Капитолий 6 января 2021 года. В 2022 году трое мужчин признали себя виновными в планировании атак на несколько подстанций в США в надежде начать расовую войну.