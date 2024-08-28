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Осудили мужчину, который первым ворвался в Капитолий во время мятежа. Трамп получил новое обвинение

Среда 28 августа 2024 00:56
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Осудили мужчину, который первым ворвался в Капитолий во время мятежа. Трамп получил новое обвинение Фото: штурм Капитолия 6 января 2021 года (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Жителя штата Кентукки Майкла Спаркса, который был первым бунтарем, вошедшим в Капитолий США во время нападения толпы сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа на здание, приговорили к более чем четырем годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Офицер полиции, пытавшийся обуздать мужчину с помощью перечного баллончика, назвал его катализатором штурма 6 января. В тот день Сенат сделал перерыв менее чем через минуту после того, как Спаркс попал в здание через разбитое окно. Внутри мужчина и другие мятежники начали преследовать полицейского по лестнице. Видео этого эпизода было широко распространено в интернете во время событий.

Перед вынесением приговора Спаркс сказал судье, что все еще считает, что президентские выборы 2020 года были омрачены мошенничеством и "полностью отобраны у американской общественности".

"Я сожалею, что то, что произошло в тот день, никому не помогло. Мне жаль, что наша страна находится в таком состоянии, в котором она находится", - сказал Спаркс.

Окружной судья США Тимоти Келли, приговоривший американца к четырем годам и пяти месяцам, сказал ему, что в его выдающейся роли в "национальном позоре" нет ничего патриотического.

"Я действительно не думаю, что вы осознаете всю серьезность того, что произошло в тот день, и, откровенно говоря, всю серьезность того, что вы сделали", — сказал судья.

Жюри присяжных признало Спаркса виновным по всем шести выдвинутым ему обвинениям, включая обвинение во вмешательстве в работу полиции во время общественных беспорядков. Спаркс не свидетельствовал в суде.

За несколько недель до событий 6 января мужчина распространял в социальных сетях теории сговора о фальсификации выборов и выступал за гражданскую войну.

"Пора вывести их из Конгресса. Это тирания", - написал он в Facebook за три дня до бунта.

Новое обвинение против Трампа по делу о выборах 2020 года

Во вторник, 27 августа специальный прокурор Джек Смит подал новый обвинительный акт против Дональда Трампа по поводу его попыток отменить президентские выборы 2020 года, в котором сохраняются те же уголовные обвинения, но сужаются обвинения против него после вывода Верховного суда, предоставившего широкую неприкосновенность бывшим президентам.

Первоначальный обвинительный акт включал утверждение о том, что Трамп пытался привлечь Министерство юстиции к его неудачной попытке отменить свое поражение на выборах, в том числе путем проведения фиктивных расследований и ложного уведомления штатов об обнаружении значительного мошенничества.

Штурм Капитолия

В январе 2021 года сторонники Трампа предприняли попытку штурма здания Капитолия, где расположен Сенат, с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден. Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе работник полиции.

В мае 2023 года по этому делу суд приговорил к 18 годам заключения основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса.

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Дональд Трамп Капитолий
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