Энергетический "Рамштайн": кто будет участвовать от Украины и что известно о дате

Энергетический "Рамштайн" будет проводиться в онлайн-формате. От Украины участие в нем будет принимать премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.
"Это будет онлайн встреча, запланировано участие от украинской стороны премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля, дата еще определяется", - сказал он.
В четверг, 15 января, глава МИД Андрей Сибига сообщил о созыве Украиной заседания энергетического "Рамштайна" на фоне сложной ситуации с электроэнергией из-за вражеских обстрелов и сильного похолодания.
Он рассказал, что созыв заседания происходит по поручению Юлии Свириденко. На нем Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.
РФ в последнее время усилила удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.
По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области. По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.
Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.
Энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть только локальные аварии, ремонтные работы проходят круглосуточно.