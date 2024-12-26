Энергетическая система Украины выдерживает постоянные обстрелы благодаря работе энергетиков, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Украины, председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб.

По ее словам, энергетическая система Украины находится в чрезвычайном состоянии, но продолжает функционировать.

"Система энергетическая на сегодня действительно находится в чрезвычайном состоянии. После трех лет обстрелов, практически постоянных, я вообще не понимаю, как мы еще выживаем. И это все благодаря нашим энергетикам", - отметила депутат.

Она также отметила важную роль министра энергетики и его ведомства в координации усилий по восстановлению и защите энергетической инфраструктуры.

"И здесь хочу поблагодарить также министерство энергетики. Потому что, знаете, столько обстрелов, сколько выдерживает сейчас наша энергетическая система, и мы постоянно все же пытаемся предоставлять эти услуги нашим людям, то это просто подвиг", - подчеркнула она.

Напомним, в среду, 25 декабря РФ снова атаковала Украину. Ключевой целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура. В общем оккупанты запустили по Украине более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов.

Также из-за вражеского обстрела сложной была ситуация в Днепре. В городе наблюдались проблемы с теплоснабжением левобережной части города.