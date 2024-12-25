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Десятки домов без тепла, одну из больниц эвакуируют, - Филатов о последствиях обстрела Днепра

Среда 25 декабря 2024 16:31
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Десятки домов без тепла, одну из больниц эвакуируют, - Филатов о последствиях обстрела Днепра Фото: городской голова Днепра рассказал о последствиях утреннего обстрела Днепра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате утреннего массированного обстрела в Днепре остаются проблемы с теплоснабжением левобережной части города. Одну из городских больниц придется эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Днепра Бориса Филатова.

Как отметил Филатов, по состоянию на 14:30 газ, вода и электричество - подаются.

"Относительно жилмассива "Солнечный" - надеюсь, что без теплоснабжения он не останется. Потому что мы системно и заранее готовились к различным сценариям. По жилмассиву "Приднепровск" также уже работают все возможные службы и необходимые специалисты", - добавил он.

Сейчас около 65 домов остаются без теплоснабжения.

По словам городского головы, "Пункты несокрушимости" будут действовать в:

  • школах 136, 108, 57-а;
  • ДК "Энергетик".

Также он добавил, что в городе придется эвакуировать одну из больниц, где находятся более сотни пациентов. Всех их распределят в другие лечебные учреждения Днепра.

В частности, в Приднепровске из-за отсутствия отопления восемь детских садов пока не смогут принимать детей.

В результате обстрела зафиксировано:

  • около 300 выбитых окон;
  • повреждены семь учебных заведений.

Массированный обстрел Украины 25 декабря

С начала полномасштабной войны Россия систематически наносит удары по Украине, используя различные виды вооружения, включая артиллерийские системы, ракеты, авиацию и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Ночью российские силы использовали дроны-камикадзе иранского производства Shahed, а уже утром начали массированный обстрел территории Украины ракетами и баллистическими снарядами. Взрывы раздавались в ряде областей. Президент Владимир Зеленский позже сообщил, что в ходе атаки российская сторона выпустила более 70 ракет и более 100 дронов.

Министр иностранных дел Украины (МИД) Андрей Сибига, комментируя этот обстрел, отметил, что атака была ответом России на разговоры вокруг "рождественского перемирия".

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