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Енергетична система України витримує постійні обстріли завдяки роботі енергетиків, - нардеп

Четвер 26 грудня 2024 17:36
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Енергетична система України витримує постійні обстріли завдяки роботі енергетиків, - нардеп Фото: енергетична система України витримує постійні обстріли завдяки роботі енергетиків (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Енергетичний сектор України демонструє надзвичайну стійкість в умовах постійних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки України, голови підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.

За її словами, енергетична система України перебуває у надзвичайному стані, але продовжує функціонувати.

"Система енергетична на сьогодні дійсно перебуває у надзвичайному стані. Після трьох років обстрілів, практично постійних, я взагалі не розумію, як ми ще виживаємо. І це все завдяки нашим енергетикам", - зазначила депутатка.

Вона також наголосила на важливій ролі міністра енергетики і його відомства у координації зусиль з відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

"І тут хочу подякувати також міністерству енергетики. Тому що, знаєте, стільки обстрілів, скільки витримує зараз наша енергетична система, і ми постійно все ж таки намагаємося надавати ці послуги нашим людям, то це просто подвиг", - наголосила вона.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня РФ знову атакувала Україну. Ключовою ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура. Загалом окупанти запустили по Україні понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотню ударних дронів.

Також через ворожий обстріл складною була ситуація у Дніпрі. В місті спостерігались проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста.

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