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Без енергетичного ембарго, але з економічним тиском. Кулеба анонсував 5-й пакет санкцій проти РФ

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями щодо чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Брюссель поки не наважився запровадити обмеження на купівлі енергоносіїв з РФ. Однак, в пакеті будуть інші економічні обмеження для російських компаній і громадян.

"На жаль, повинен констатувати, що через позиції дипломатів окремих держав у п'ятий пакет не включать ембарго на постачання російської нафти та газу на ринки ЄС. Але там будуть інші економічні речі, і ми цей пакет обов'язково дотиснемо", – заявив дипломат.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вирішили відправити ЗСУ системи протиповітряної оборони радянського виробництва.

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