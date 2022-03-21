Без энергетического эмбарго, но с экономическим давлением. Кулеба анонсировал 5-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями об очередном пакете санкций Европейского Союза против России за войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Брюссель пока не решился ввести ограничения на покупку энергоносителей из РФ. Однако в пакете будут другие экономические ограничения для российских компаний и граждан.
"К сожалению, должен констатировать, что из-за позиций дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем", – заявил дипломат.
Напомним, что Соединенные Штаты решили отправить ВСУ системы противовоздушной обороны советского производства.
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