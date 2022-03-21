Без энергетического эмбарго, но с экономическим давлением. Кулеба анонсировал 5-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями об очередном пакете санкций Европейского Союза против России за войну против Украины.

Брюссель пока не решился ввести ограничения на покупку энергоносителей из РФ. Однако в пакете будут другие экономические ограничения для российских компаний и граждан.

"К сожалению, должен констатировать, что из-за позиций дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем", – заявил дипломат.