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Енергетичне ембарго і відключення від SWIFT. Україна закликає ЄС посилювати тиск на Росію

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Україна закликає європейських партнерів посилювати тиск на Росію шляхом введення повного енергетичного ембарго і відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

Про це на брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Сподіваємося на застосування Євросоюзом глобального санкційного режиму за порушення прав людини громадянами РФ на території України до наступного саміту Україна-ЄС", - сказав він.

Також прем'єр-міністр перерахував види озброєнь, постачання яких потребує Україна. Серед них - засоби ППО і ПРО, протикорабельні системи, важка броньована техніка, РСЗВ, літаки і безпілотники.

"Ми не бачимо ознак того, що Росія готова припинити війну. Тому нам потрібно більше сучасної зброї", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ повинен включати в себе повне ембарго на енергоносії.

Крім того, Шмигаль назвав проявом наївності, слабкості або лицемірства заклики до переговорів з Путіним і ослаблення санкцій проти РФ.

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УкраїнаЕвросоюзДенис Шмигаль