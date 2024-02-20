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Йеменские хуситы ударили ракетами по грузовому кораблю с химикатами

Вторник 20 февраля 2024 02:19
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Йеменские хуситы ударили ракетами по грузовому кораблю с химикатами Фото: йеменские хуситы обстреляли западное судно Rubymar (twitter.com/Negin)
Автор: Валерий Савицкий

У берегов Йемена боевики движения хуситов обстреляли ракетами судно, которое перевозило опасные удобрения. Экипаж корабля вынужденно эвакуировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Грузовое судно Rubymar двигалось под флагом африканской страны Белиз и было зарегистрировано в Великобритании.

Удар по кораблю произошел, когда он находился в Аденском заливе и приближался к Баб-эль-Мандебскому проливу. Судно перевозило "очень опасные" удобрения и после удара начало набирать воду из-за повреждений.

Великобритания осудила эту "безрассудную атаку" и сообщила, что корабли союзников "уже находятся на месте происшествия".

Это одна из самых разрушительных атак хуситов и свидетельствует о безуспешности усилий стран Запада по сдерживанию террористов.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. А 17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

С тех пор коалиция западных союзников регулярно наносит удары по позициям террористов.

После того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения на иностранные суда, администрация президента США Джо Байдена заявила о разработке плана длительной военной кампании против йеменских хуситов.

6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. А 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

В ночь на понедельник, 19 февраля, хуситы обстреляли судно к югу от порта Мокка на Красном море. Экипаж покинул судно после нападения и находится в безопасности.

Атаки хуситов заставили многие судоходные компании прекратить использование критически важного водного пути, на который приходится около 12% мировой морской торговли.

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