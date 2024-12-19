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Йемен атаковал ракетой Израиль: обнародовано видео

Фото: Израиль атаковали ракетой из Йемена (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Йеменские хуситы выпустили ракету по Израилю. Противовоздушная оборона ЦАХАЛ успешно сбила вражеский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Силы противовоздушной обороны Израиля сбили выпущенную из Йемена ракету. Цель не входила в воздушное пространство страны.

По данным военных, сирены воздушной тревоги сработали из-за опасений, что падение обломков от перехвата может нанести ранения гражданским жителям.

Обстрелы Израиля со стороны йеменских хуситов

Напомним, в начале октября йеменские хуситы атаковали баллистической ракетой Израиль. Вражескую цель успешно перехватила израильская противовоздушная оборона.

15 сентября ракета хуситов впервые ударила по центральной части Израиля, но ее сбила противовоздушная оборона.

В конце сентября хуситы также запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива вскоре после приземления в аэропорту самолета израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

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Йемен