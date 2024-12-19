Йемен атаковал ракетой Израиль: обнародовано видео

Обстрелы Израиля со стороны йеменских хуситов

Напомним, в начале октября йеменские хуситы атаковали баллистической ракетой Израиль. Вражескую цель успешно перехватила израильская противовоздушная оборона.

15 сентября ракета хуситов впервые ударила по центральной части Израиля, но ее сбила противовоздушная оборона.

В конце сентября хуситы также запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива вскоре после приземления в аэропорту самолета израильского премьера Беньямина Нетаньяху.

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