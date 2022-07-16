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Ембарго на золото з Росії не торкнеться ювелірних виробів, - Politico

Фото: Євросоюз готується заборонити імпорт золота з Росії (pexels.com)
Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія пропонує в сьомому пакеті санкцій проти Росії ввести ембарго на імпорт золота. Однак воно може не торкнутися ювелірних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання прийшло до такого висновку, ознайомившись з проектом Єврокомісії, який обговорюють країни-учасниці ЄС. У ньому йдеться про заборону імпорту або передачі золота, якщо його країною походження є Росія або його було вивезено з РФ в Євросоюз або в треті країни.

При цьому з додатка до документа випливає, що вводиться ембарго на золото у вигляді порошку, необробленому або напівфабрикатному вигляді, а також на золоті монети і відходи або брухт золота.

"У проекті не вказано золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки або золоті кільця. Це може залишити лазівки, які допоможуть грошам потрапити в кремлівську казну", - пише Politico.

Щорічно Росія експортує золото на мільярди євро. Зокрема, в 2019 році близько 90% російського експорту припадало на Великобританію, яка вже залишила ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити сьомий пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня, а саме 20 липня.

РБК-Україна писало, що увійде в новий санкційний пакет.

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