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Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу

Фото: Эмбарго ЕС на поставки нефти из России вступило в силу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

С понедельника, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Эмбарго на российскую нефть было согласовано в ЕС еще в конце мая. Исключение действует для Болгарии. Под санкции также не попадают поставки по трубопроводу "Дружба".

Санкции предполагают также запрет на европейское страхование танкеров для поставок нефти из РФ в третьи страны. Ожидается, что с 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка нефтепродуктов.

Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

В ответ Кремль заявил, что не будет продавать свою нефть под ограничениями и подумает, как ответить.

Впрочем, как считают за границей, в частности в Эстонии, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель.

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