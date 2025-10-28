ua en ru
Элитный батальон "Эдельвейс" ищет бойцов: условия службы и какие преимущества

Вторник 28 октября 2025 17:20
Элитный батальон "Эдельвейс" ищет бойцов: условия службы и какие преимущества Фото: батальон "Эдельвейс" ищет новобранцев (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Мария Кучерявец

Мотопехотный батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ищет новых бойцов. Здесь гарантируют полноценную подготовку, возможность карьерного роста и настоящее боевое братство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу батальона.

"Если ты человек с чувством долга, готов(-а) к физической и моральной выносливости, желаешь овладеть современными тактическими навыками, работать в команде и брать ответственность - мы ждем тебя. В батальоне ты получишь базовую и специализированную подготовку, возможность карьерного роста и настоящее боевое братство", - говорится в сообщении.

Для молодежи:

  • "Контракт 18-24" на один год. Выплаты до 2 000 000 грн и различные дополнительные преимущества. Выбирать пехотную специальность можно по своему усмотрению, а по завершении контракта получать гражданское образование за счет государства.
  • "Контракт 18-24: дроны" на два года. Оператор БПЛА - это престижный военный опыт, возможность получить социальные гарантии, которых нет в гражданской жизни. После подписания контракта обязательна усиленная подготовка до 4 месяцев.

Для действующих военнослужащих:

  • Возвращение из СЗЧ - без осуждения, с полным принятием в подразделение.
  • Официальный перевод из других частей - с помощью на всех этапах, от оформления документов до прибытия.
  • В "Армия+" есть функция, которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией. Рапорт подается в приложении "Армия+" в разделе "Смена места службы". Необходимо лишь выбрать направление: из НГУ в ВСУ.

Элитный батальон &quot;Эдельвейс&quot; ищет бойцов: условия службы и какие преимущества

Прямая мобилизация без ТЦК и СП

Контакты и запись Для оперативной связи со специалистом рекрутинга работает WhatsApp-номер: (068) 176 23 23 23.

Процедура присоединения Порядок действий: прибытие на пункт передового дообследования (ППД) части - качественное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) - базовая общевойсковая подготовка - выбор специальности.

При наличии друзей или знакомых в батальоне возможно формирование групп для совместного прохождения процедуры. Для согласования деталей следует использовать контакт рекрутинга.

Вакансии и специальности. В мотопехотный батальон "Эдельвейс" требуются специалисты разных направлений. Перечень открытых вакансий и детали по специальностям доступны на сайте LobbyX по ссылке.

Более подробную информацию можно узнать по номеру у рекрутеров: (068) 176 2323 (WhatsApp).

Батальон "Эдельвейс" сотрудничает с ведущими рекрутинговыми центрами Сухопутных войск ВСУ, где можно оформить мобилизацию или контракт, а именно:

  • 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. г. Киев, ул. Киев, ул. Ольжича 10а. Номер телефона: +38 (068) 176 23 23 23;
  • Рекрутинговые центры в г. Львове: ЦНАП, улица Костя Левицкого, 67 и ЦНАП, проспект Красной Калины, 72а. rekrutynh@lvivcity.gov.ua. Номер телефона: +38 (075) 113 00 48
