Элитные подразделения ГУР помогают оборонять Сумскую область от россиян, - WSJ

Украинские воины из Главного управления разведки участвуют в обороне Сумской области от оккупантов. Наступление россиян удалось остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как ГУР обороняет Сумскую область

Как отмечает WSJ, для обороны Сумской области туда отправили элитные подразделения ГУР. Их целью была стабилизация ситуации. С тех пор продвижение оккупантов в регионе было остановлено, а Украине удалось освободить часть территорий.

Командир подразделения "Химера" с позывным "Каппа" объяснил, что задача сдерживать россиян довольно непростая, поскольку у врага есть численное преимущество практически по всей линии фронта.

"Их количество - большая проблема, хотя и недостаточное, чтобы нас разгромить. Враг теряет от 300 до 400 человек каждый день по всему региону. Но они могут справиться с таким уровнем потерь… Они продолжают привлекать резервы", - добавил воин.

Штурм села

По данным издания, в течение последнего месяца около 10 людей из спецподразделения "Тимур" провели штурмовую операцию по освобождению одного из сел, которое находится к северу от Сум. На полдороги к селу защитники наткнулись на группу российских штурмовиков. После этого бойцы ГУР оказались зажатыми в траншее, поскольку россиян было значительно больше. Бой длился около семи часов.

"Это был самый жестокий бой, в котором я когда-либо участвовал. Они атаковали пехотой, беспилотниками, гранатометами, пулеметами, артиллерией, кассетными боеприпасами. Все… У нас никогда не было больше пяти минут перерыва, пока они перегруппировались", - рассказал Марк, 25-летний командир взвода.

Во время боя украинским защитникам удалось убить пятерых россиян. Оккупанты отступали несколько раз, но после короткой паузы продолжали попытки окружить украинских защитников.

WSJ ознакомилась с видео с камер бойцов, где зафиксирован почти непрерывный огонь. В итоге все бойцы "Тимура" смогли вернуться, хотя трое получили огнестрельные ранения.

Командир спецподразделения ГУР "Тимур" рассказал изданию, что сейчас в Сумской области речь идет не только об обороне.

"Теперь мы ищем способы проводить собственные наступления и отбрасывать врага", - отметил он.