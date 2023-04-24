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Элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина, - Буданов

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Россия, Понедельник 24 апреля 2023 13:04
Элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина, - Буданов Фото: элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника президента РФ Владимира Путина (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Военно-политические элиты России уже говорят кандидатуры преемника для российского диктатора Владимира Путина. В списке несколько кандидатур.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Кроме этого, по словам Буданова, эти элиты даже рассматривали и уже более года рассматривают возможный трансфер власти в России в случае фактического поражения Кремля в войне, но "не могут никак к этому прийти".

"Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите", - констатировал глава ГУР.

Он уверен, что в этом случае, максимум - скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки.

"Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще со Средневековья идет", - напомнил Буданов.

Он также склоняется к тому, что мятеж против Путина в Кремле произойдет незаметно.

"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все - "Король умер. Да здравствует король!" - предположил он.

При этом Буданов отметил, что в России рассматривают несколько кандидатур на место Путина, но фамилии называть отказался.

Как сообщалось, настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Там уже ищут преемника Путина, но этим уже не занимается сам диктатор.

Напомним, ранее в качестве преемников Путина назывались основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин и действующий директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

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