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Большинство – подростки: в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России

Вторник 29 октября 2024 19:35
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Большинство – подростки: в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России Иллюстративное фото: в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военным, которые КНДР направила в Российскую Федерацию, в основном около 20 лет. Некоторые из них – подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки Южной Кореи.

По данным Южной Кореи, северокорейские войска в России в основном состоят из молодых людей младше 20 лет, а некоторые из них находятся в подростковом возрасте.

"Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку как «штурмовой корпус. Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например российско-украинской, могут быть неизвестны", - говорится в сообщении.

В разведке Южной Кореи отметили, что это первый случай, когда северокорейские военные были развернуты за границей для ведения боевых действий, и это отличная возможность понять их возможности.

"Мы рассмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности и будем консультироваться с украинской стороной", - заявили в ведомстве.

Солдаты Северной Кореи в России

В начале октября стало известно, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки войны с Украиной. Россия задействует их на Курском направлении.

Сегодня же СМИ писали о том, что украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где, вероятно, находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.

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