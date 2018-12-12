В Єлисейському палаці прокоментували стрілянину в Страсбурзі

Фото: Еммануель Жан-Мішель Фредерік Макрон (YouTube screenshot)

Макрон доручив главі МВС Франції відправитися на місце події

Президент Франції Емманюель Макрон постійно отримує інформацію про події після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Макрон доручив главі МВС Франції Крістофу Кастанеру відправитися на місце події.

Як зазначає France Bleu, через стрільбу президент скоротив час зустрічі з парламентаріями, яка проходила в Єлисейському палаці.

Після перестрілки нападнику вдалося втекти. Поліція продовжує пошуки стрілка.

"Приблизно через дві години після нападу поліція загнала підозрюваного у кут і здійснила постріли", - йдеться в повідомленні.

BFMTV повідомляє, що невідомий був поранений поліцейським.

Зазначено, що його мотив нападу невідомий. Також невідомо, чи пов'язаний інцидент з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі (Франція) у вівторок ввечері загинули чотири людини.