В Єлисейському палаці прокоментували стрілянину в Страсбурзі

Макрон доручив главі МВС Франції відправитися на місце події
Президент Франції Емманюель Макрон постійно отримує інформацію про події після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Макрон доручив главі МВС Франції Крістофу Кастанеру відправитися на місце події.
Як зазначає France Bleu, через стрільбу президент скоротив час зустрічі з парламентаріями, яка проходила в Єлисейському палаці.
Після перестрілки нападнику вдалося втекти. Поліція продовжує пошуки стрілка.
"Приблизно через дві години після нападу поліція загнала підозрюваного у кут і здійснила постріли", - йдеться в повідомленні.
BFMTV повідомляє, що невідомий був поранений поліцейським.
Зазначено, що його мотив нападу невідомий. Також невідомо, чи пов'язаний інцидент з тероризмом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі (Франція) у вівторок ввечері загинули чотири людини.