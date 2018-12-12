В Елисейском дворце прокомментировали стрельбу в Страсбурге

Фото: Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон (YouTube screenshot)

Макрон поручил главе МВД Франции отправиться на место происшествия

Президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно получает информацию о происходящем после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Макрон поручил главе МВД Франции Кристофу Кастанеру отправиться на место происшествия.

Как отмечает France Bleu, из-за стрельбы президент сократил время встречи с парламентариями, которая проходила в Елисейском дворце.

После перестрелки нападавшему удалось скрыться. Полиция продолжает поиски стрелка.

"Приблизительно через два часа после нападения полиция загнала подозреваемого в угол и произвела выстрелы", - говорится в сообщении.

BFMTV сообщает, что неизвестный был ранен полицейским.

Отмечено, что его мотив нападения неизвестен. Также неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге (Франция) во вторник вечером погибли четыре человека.