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Порошенко звільнив заступника глави АП

Новини » Політика    11.05.2019 - 21:47
Порошенко звільнив заступника глави АП
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко звільнив Філатова 11 травня

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №215/2019 від 11 травня 2019.

Згідно з указом, Філатов був звільнений з посади заступника глави Адміністрації президента 11 травня 2019.

Порошенко звільнив заступника глави АП

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Іншим указом Порошенко призначив виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

Раніше, Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача операцією Об'єднаних сил на Донбасі. Новим командувачем був призначений генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Як писало РБК-Україна, президент Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова. Федоров обіймав посаду начальника Служби безпеки президента майже 5 років.

Крім того, Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко, про що заявив на дебатах на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, Семочко був звільнений 12 квітня. Пізніше на сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Додамо також, 12 квітня Андрій Гордєєв був офіційно звільнений з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Так, Порошенко своїм указом звільнив Гордєєва після того, як той подав заяву за власним бажанням.

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