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Электропоезд Dnipro City Express совершил первый рейс из Каменского

Фото: мэр Каменского Андрей Белоусов и председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Каменского Андрей Белоусов и председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко стали пассажирами первого электропоезда системы Dnipro City Express Днепро-Каменское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Каменского.

Как известно, в рамках нового проекта "Укрзализныци" ежедневно два электропоезда будут совершать семь поездок по маршруту в каждом направлении.

Вагоны капитально отремонтированы и модернизированы, имеют безбарьерный простор, оснащены пандусами и местами для проезда людей с инвалидностью. Есть инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, а также места для велосипедов, порты для зарядки гаджетов, камеры видеонаблюдения и т.д.

"Доехали быстро - примерно за 40 минут. Благодарен руководству УЗ за такой важный проект, реализованный при поддержке начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Заботиться о комфорте и безопасности пассажиров действительно важно", - отметил Андрей Белоусов.

 

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УкрзализныцяАндрей БелоусовКаменское