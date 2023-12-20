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Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського

Фото: міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко стали пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро-Кам’янське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Камʼянського.

Як відомо, в рамках нового проекту "Укрзалізниці" щоденно два електропоїзди здійснюватимуть сім поїздок за маршрутом в кожному напрямку.

Вагони капітально відремонтовані та модернізовані, мають безбар’єрний простір, оснащені пандусами та місцями для проїзду людей з інвалідністю. Є інклюзивні вбиральні, навігація шрифтом Брайля, а також місця для велосипедів, порти для заряджання ґаджетів, камери відеоспостереження тощо.

"Доїхали швидко - приблизно за 40 хвилин. Вдячний керівництву УЗ за такий важливий проєкт, реалізований за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дбати про комфорт та безпеку пасажирів насправді важливо", - зазначив Андрій Білоусов.

 

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