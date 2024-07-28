RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять

Фото: военно-учетный документ может быть как бумажным, так и электронным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь с собой военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

О разнице, для чего такой документ нужен и в каких случаях нужна его замена - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Что такое военно-учетный документ. Разница между электронной и бумажной формой

Военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к выполнению воинского долга. Он оформляется и выдается гражданину, являющемуся призывником, военнообязанным или резервистом. В том числе если он был исключен из военного учета.

В период проведения мобилизации (кроме целевой) представители ТЦК и СП, полицейские, а также пограничники имеют право требовать у мужчин призывного возраста этот документ вместе с удостоверяющим личность.

Электронный документ

С 18 июня 2024 года электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Чтобы его сформировать, нужно установить приложение "Резерв+", обновить данные (если раньше это не было сделано). Можно также создать PDF-версию документа.

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа).

Важно, что этот документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. И если такой код нельзя считать техническими средствами, то документ не считается подтвержденным.

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более 1 года со дня его формирования.

Бумажная форма

Также военно-учетный документ оформляется и выдается в бумажной форме - на бланке, форма которого утверждается постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 559. Сведения в нем должны соответствовать тем, которые содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если это не происходит, то такой документ считается недействительным.

Проверить сведения на соответствие можно двумя путями через:

  • электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
  • районный (городской) ТЦК и СП или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

В случае выявления несоответствия для внесения соответствующих изменений в бумажной форме гражданин должен обратиться в ТЦК по своему месту нахождения на военном учете с письменным заявлением. Если же гражданин по состоянию здоровья не может передвигаться (является лицом с ограниченной мобильностью) или признан в установленном порядке недееспособным, что подтверждается соответствующими документами, то с заявлением может обратиться лицо, осуществляющее за ним уход или его опекун. Изменения вносятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Чтобы внести изменения в электронной форме, гражданин должен воспользоваться электронным кабинетом (призывником, военнообязанным, резервистом) для обращения в ТЦК, опять же по месту нахождения на учете.

Когда военно-учетный документ нужно сменить

Отметим, что все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действительными до выдачи документа нового образца. Впрочем, есть случаи, когда сменить документ все же нужно, а именно:

  • после взятия гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;
  • если призывник, состоявший на военном учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;
  • в случае изменения категории по воинской обязанности;
  • в случае отсутствия места для внесения изменений в существующем документе;
  • если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, имеющейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • в случае утраты (порчи) документа;
  • если есть желание сменить военно-учетный документ старого образца на новый.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Весной Рада приняла закон, внесший ряд изменений в ее проведение. В частности, до 16 июля украинские мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные в три разных способа: онлайн через приложение Резерв+, в ТЦК или в ЦНАПе. Заметим, в последнем уже такая процедура недоступна. К тому же тех, кто не выполнил требование закона, может ожидать административная ответственность. Штрафы колеблются от 17 до 25 тысяч. Но даже в случае наказания требование выполнить все же придется.

Детальнее об этом и всех изменениях для военнообязанных писало РБК-Украина в отдельном материале.

При подготовке материала использовались: закон 3633-IX, постановление КМУ от 16 мая 2024 № 559 и Facebook-страница Харьковского ТЦК и СП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеЗакон о мобилизацииВоенный билетВоинский учет