Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": Арахамия объяснил, зачем он нужен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа", члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии в эфире телемарафона.

Арахамия рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь, чтобы совершать запланированную мобилизацию.

Нардеп уточнил, что для этого необходимо собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, который разрешает сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат либо через интернет, либо в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию", - рассказал Арахамия.

Он добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовится.

По словам Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и принуждение, которое предложило Минобороны, тоже не подходит.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой - наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток", - заявил нардеп.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег".

Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК), другим структурам, а сами военнообязанные могут лишь проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Более детально о реестре можете узнать в материале РБК-Украина.