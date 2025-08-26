Электронные кабинеты и Вступ-2025 не будут работать до 28 августа: в МОН назвали причину

26 августа в 16:00 по киевскому времени начнется подготовка алгоритма для адресного размещения государственного и регионального заказа на магистратуру. В это время временно ограничен доступ к электронным кабинетам абитуриентов, системе ЕГЭБО и сайту Вступ-2025.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сервисы заработают после завершения размещения рекомендаций - не позднее 28 августа. В этом году в системе создано более 100 тыс. электронных кабинетов и подано 204 337 заявлений.

Список рекомендованных на бюджет будет обнародован до 28 августа включительно. Поступающий может получить только одну бюджетную рекомендацию. Подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 30 августа, зачисление на бюджет продлится до 1 сентября. С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контракт, зачисление на который продлится до 30 сентября.

Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.