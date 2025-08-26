RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Электронные кабинеты и Вступ-2025 не будут работать до 28 августа: в МОН назвали причину

Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 26 августа, из-за подготовки алгоритма размещения государственного и регионального заказа на магистратуру временно не будут работать электронные кабинеты абитуриентов, система ЕГЭБО и сайт Вступ-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

26 августа в 16:00 по киевскому времени начнется подготовка алгоритма для адресного размещения государственного и регионального заказа на магистратуру. В это время временно ограничен доступ к электронным кабинетам абитуриентов, системе ЕГЭБО и сайту Вступ-2025.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сервисы заработают после завершения размещения рекомендаций - не позднее 28 августа. В этом году в системе создано более 100 тыс. электронных кабинетов и подано 204 337 заявлений.

Список рекомендованных на бюджет будет обнародован до 28 августа включительно. Поступающий может получить только одну бюджетную рекомендацию. Подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 30 августа, зачисление на бюджет продлится до 1 сентября. С 1 сентября начнется формирование рекомендаций на контракт, зачисление на который продлится до 30 сентября.

Дополнительный набор на контракт в учебных заведениях возможен до 20 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 3 тысячи абитуриентов бакалавриата 2025 года, которые получили рекомендации на бюджет, не подтвердили свое место, отказавшись от государственного финансирования. Среди контрактников отказы составили более 28 тысяч.

Также мы рассказывали о дополнительном поступлении в профессиональные колледжи на контракт в 2025 году, который продлится до 20 октября. Подать заявление могут выпускники 9 и 11 классов и квалифицированные рабочие через электронный кабинет, без представления результатов НМТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в Украине