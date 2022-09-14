Електронна черга запрацює на всіх прикордонних переходах: у Кабміні назвали дату

Електронна черга для вантажних автомобілів запрацює на всіх українських прикордонних переходах вже до кінця 2022 року.
Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
"У деяких пунктах пропуску електронна черга вже запрацювала в режимі накопичення даних. Це експериментальний режим, який необхідний для того, щоб накопичити дані, скільки автомобілів проходить через кордон на добу. Після цього до кінця року електронна черга працюватиме на всіх пунктах пропуску", - зазначив прем'єр-міністр.
Він також додав, що перевізники зможуть в телефонному режимі або використовуючи інші електронні засоби комунікації, записуватися в чергу для проходження митного контролю.
Раніше ми писали, що у жовтні на українських прикордонних пунктах пропуску запрацює сервіс електронної черги. На першому етапі буде запущений пілотний проект на одному з пунктів пропуску.
Також повідомлялося, що Польща на одному з прикордонних пунктів відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок. Цей крок має зменшити черги на виїзд з України.
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