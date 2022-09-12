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Україна вводить електронні черги для автомобілів на прикордонних переходах

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Київ, Понеділок 12 вересня 2022 16:20
Україна вводить електронні черги для автомобілів на прикордонних переходах Фото: Україна вводить електронні черги на кордонах (facebook com/zahidnuy.kordon)
Автор: Константин Широкун

У жовтні на українських прикордонних пунктах пропуску запрацює сервіс електронної черги. На першому етапі буде запущений пілотний проект на одному з пунктів пропуску.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде представлено мобільний додаток.

Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритезації вантажів. Система самостійно зможе управляти потоками вантажів залежно від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації. Використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників.

"Ми усвідомлюємо, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів. Це залежить виключно від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Тим часом попереду - зима. Очікування черги вздовж трас в мороз, по-перше, некомфортно, по-друге, призводить до додаткових витрат водіїв. Е-черга дозволить економити час і чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації»" - зазначив Найєм.

Проект реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною митною та прикордонною службами України і вже представлений перевізникам. В цей час йде збір зауважень і пропозицій з боку професійних об'єднань.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували.

Також ми писали, що Польща на одному з прикордонних пунктів відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок. Цей крок має зменшити черги на виїзд з України.

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