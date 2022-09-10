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Польща на одному з прикордонних пунктів відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок

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Корчова, Субота 10 вересня 2022 12:44
Польща на одному з прикордонних пунктів відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок Фото: пусті вантажівки зможуть виїхати до Польщі окремою смугою через "Краківець" (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Наталія Юрченко

Польща відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Це допоможе зменшити черги на виїзд з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі в Twitter.

"За погодженням з українською стороною в автомобільному пункті пропуску "Корчова-Краковець" у напрямку з України до Польщі відкрито смуги для контролю вантажного транспорту без вантажів", - йдеться у повідомленні.

Пусті вантажівки можуть виїхати до Польщі через "Краківець" окремою смугою відсьогодні.

Черги на кордоні з Польщею

За останній місяць на кордоні з Польщею відстежується підвищений ажіотаж. На пропускних пунктах зібралася велика кількість вантажівок. Кілька днів тому черга біля Ягодина сягала понад 50 кілометрів.

Причиною таких рекордних черг є низька пропускна спроможність польської митниці.

Україна та Польща намагаються пришвидшити процес, тому для пустих вантажівок відкрили пункт пропуску "Устилуг-Зосін". Раніше через цей КПП дозволяли проїзд лише легковикам, автобусам та транспортним засобам вагою до 7,5 тонн.

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