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Электробайк и генераторы для штурмовиков. "Украинская команда" усилила 101 бригаду ТрО

15:12 27.08.2026 Чт
2 мин
Техника поможет бойцам быстрее выполнять задачи на передовой и всегда оставаться на связи
aimg Александр Мороз
Электробайк и генераторы для штурмовиков. "Украинская команда" усилила 101 бригаду ТрО Волонтеры "Украинской команды" передали новую помощь военным (кадр из видео)
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Волонтеры "Украинской команды" передали штурмовикам 101 бригады ТрО ВСУ очередную партию генераторов и электромотоцикл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook волонтерского штаба.

Отмечается, что помощь получили героические военные, которые с самого начала полномасштабного вторжения освобождали и защищали Харьковщину, Сумщину, и сегодня бьют врага на разных направлениях фронта.

"Мобильность, энергонезависимость и хорошая связь - это залог нашей победы. "Украинская команда" передала электробайк и генераторы штурмовикам 101 бригады ТРО ВСУ", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, электробайк и генераторы помогут бойцам в выполнении боевых задач.

"Уверен, что эта помощь позволит нашим героям еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизнь и здоровье бойцов. Вместе обязательно победим! Слава Украине! Героям слава! И смерть врагам", - сказал Артур Палатный во время передачи помощи.

Поддержка ВСУ от "Украинской команды"

Как сообщалось ранее, с 2022 года волонтеры "Украинской команды" передали на фронт уже более 600 генераторов, зарядных и электростанций. В целом - почти 1900 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.

На сегодня волонтерский штаб продолжает системно закрывать критические потребности защитников на самых горячих участках передовой, в частности батальону "Свобода" передали новую партию FPV-дронов.

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