Электричка с кондиционером: УЗ запустила новый маршрут между Киевом и Одессой

Из Одессы в Винницу начинает курсировать модернизированный электропоезд с кондиционированием. Вместе с ранее обновленным поездом Киев - Винница - Хмельницкий он создаст новый вариант путешествия между городами с гарантированной пересадкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
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Железнодорожники завершили модернизацию еще одного электропоезда. Главной новинкой стала установка системы кондиционирования, что должно сделать поездки более комфортными во время летней жары.
Обновленный электропоезд будет курсировать между Одессой и Винницей. Ранее аналогичный модернизированный состав уже запустили на маршруте Киев - Винница - Хмельницкий.
Маршрут из Одессы в Киев становится доступным с сегодняшнего дня, 4 июня.
Поезд №840 будет отправляться из Одессы в 12:55 и прибывать в Винницу в 18:30. После пересадки на поезд №858 в 18:50 пассажиры смогут добраться до Киева в 22:04.
В обратном направлении маршрут заработает с 5 июня.
Поезд №857 Киев - Хмельницкий будет отправляться из столицы в 07:02 и прибывать в Винницу в 10:32. Далее пассажиры будут пересаживаться на поезд №839, который будет отправляться в 11:08 и прибывать в Одессу в 17:01.
В "Укрзализныце" отмечают, что два модернизированных электропоезда фактически создают новый комбинированный маршрут между Киевом и Одессой.
Путешествие предусматривает пересадку в Виннице, но рейсы специально согласованы между собой. Если один из поездов задержится, другой будет ждать пассажиров.
В компании считают, что такой вариант может стать альтернативой поездам дальнего следования, особенно в период высокого спроса на билеты.
Билеты уже доступны в приложении компании. Для поиска маршрута Киев - Одесса или Одесса - Киев необходимо выбрать опцию "с пересадками".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" оборудовала кондиционерами более 70% пассажирских вагонов, подготовила к рейсам более тысячи вагонов и модернизировала часть подвижного состава. Отметим, вагоны с кондиционированием обозначаются специальной "снежинкой" при покупке билетов.
Мы также писали об изменениях в работе УЗ летом. Из-за роста спроса компания переводит ряд поездов на ежедневное курсирование, восстанавливает рейс "Сумы - Рахов" и запускает дополнительный поезд "Киев - Черновцы". В УЗ объясняют, что перераспределяют вагоны между маршрутами, чтобы увеличить количество мест на самых популярных направлениях и обеспечить больше возможностей для путешествий по стране.