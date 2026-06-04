Электричка с кондиционером: УЗ запустила новый маршрут между Киевом и Одессой

Главное: Комфорт с кондиционером: "Укрзализныця" обновила электропоезд, оснастив его системой кондиционирования воздуха для летнего сезона.

"Укрзализныця" обновила электропоезд, оснастив его системой кондиционирования воздуха для летнего сезона. Маршрут с пересадкой: Поезд будет курсировать между Одессой и Винницей, образуя вместе с рейсом Киев - Хмельницкий новый комбинированный маршрут Киев - Одесса.

Поезд будет курсировать между Одессой и Винницей, образуя вместе с рейсом Киев - Хмельницкий новый комбинированный маршрут Киев - Одесса. Гарантированная стыковка: Графики поездов в Виннице четко согласованы - в случае задержки одного рейса, другой обязательно будет ждать пассажиров.

Графики поездов в Виннице четко согласованы - в случае задержки одного рейса, другой обязательно будет ждать пассажиров. Покупка билетов: Билеты уже в продаже. В официальном приложении УЗ при поиске маршрута Киев - Одесса необходимо выбрать опцию "с пересадками".

На маршрут вышла модернизированная электричка

Железнодорожники завершили модернизацию еще одного электропоезда. Главной новинкой стала установка системы кондиционирования, что должно сделать поездки более комфортными во время летней жары.

Обновленный электропоезд будет курсировать между Одессой и Винницей. Ранее аналогичный модернизированный состав уже запустили на маршруте Киев - Винница - Хмельницкий.

Как будут курсировать поезда

Маршрут из Одессы в Киев становится доступным с сегодняшнего дня, 4 июня.

Поезд №840 будет отправляться из Одессы в 12:55 и прибывать в Винницу в 18:30. После пересадки на поезд №858 в 18:50 пассажиры смогут добраться до Киева в 22:04.

В обратном направлении маршрут заработает с 5 июня.

Поезд №857 Киев - Хмельницкий будет отправляться из столицы в 07:02 и прибывать в Винницу в 10:32. Далее пассажиры будут пересаживаться на поезд №839, который будет отправляться в 11:08 и прибывать в Одессу в 17:01.

Альтернатива прямым поездам в Одессу

В "Укрзализныце" отмечают, что два модернизированных электропоезда фактически создают новый комбинированный маршрут между Киевом и Одессой.

Путешествие предусматривает пересадку в Виннице, но рейсы специально согласованы между собой. Если один из поездов задержится, другой будет ждать пассажиров.

В компании считают, что такой вариант может стать альтернативой поездам дальнего следования, особенно в период высокого спроса на билеты.

Билеты уже доступны в приложении компании. Для поиска маршрута Киев - Одесса или Одесса - Киев необходимо выбрать опцию "с пересадками".