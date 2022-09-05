Замість заборони. Болгарія підвищує вартість візи для росіян

Для українців продовжать програму безкоштовного житла

Болгарія скасовує дешеві візи для російських туристів. Тепер за допуск в країну доведеться платити 80 євро замість 35 євро.

Таке рішення пов'язане із загальноєвропейськими домовленостями про обмеження для туристів з РФ на території блоку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.

Росіяни володіють 100 тисячами об'єктів нерухомості біля моря в Болгарії

Про новий підхід до туристів з Росії повідомив виконуючий обов'язки міністра туризму Ілін Димитров в інтерв'ю болгарському національному телебаченню.

Спочатку візи коштували 80 євро, але свого часу для росіян вартість знизили до 35 євро. Тепер знижку вирішили скасувати, але повну заборону на поїздки Болгарія ввести не може.

"Це рішення ЄС, з яким ми не повністю згодні, але як члени союзу ми повинні будемо його дотримуватися", - зазначив глава відомства.

Фото: росіяни володіють нерухомістю в Болгарії (pixabay.com)

За даними чиновників, з початку року Болгарію відвідали понад 60 тисяч росіян, незважаючи на відсутність прямих рейсів після закриття неба ЄС через вторгнення Росії в Україну.

"У росіян близько 100 000 об'єктів нерухомості вздовж нашого узбережжя Чорного моря. Вони в'їжджають через Туреччину, платять серйозні гроші, щоб дістатися до Болгарії, але все одно прибувають", - сказав Димитров.

Житлову програму для українських біженців у готелях можуть продовжити

Болгарія в числі інших країн ЄС відкрила двері для хвилі українських біженців, яких розмістили в готелях на узбережжі Чорного моря. Наприкінці травня розпочалася програма розселення українців у відомчі готелі та пансіонати.

За словами Димитрова, зараз в готелях Болгарії залишаються жити близько 20 тисяч біженців. Влада думає над тим, щоб продовжити житлову програму з розміщення українців до кінця жовтня.

Фото: Українські біженці в Болгарії (gettyimages.com)

Поки ж головне завдання уряду - розплатитися з готельєрами за цією програмою. Спочатку їм платили з бюджету країни, а потім вже надійшли гроші від ЄС.

Власникам готелів оплатять всі витрати, пов'язані з розміщенням українців. Але спочатку перевірять, чи не було зловживань.

"В кінці програми буде період в 10 днів, і будь-хто охочий зможе подати скаргу. Якщо є помилка, вона буде виправлена", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, ми писали, які зміни чекають біженців за кордоном з 1 вересня.