Єльченко: в ООН діє мережа російської ФСБ

Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Більшість росіян, що працюють в ООН, є агентами спецслужб РФ

Більшість співробітників російського постійного представництва в ООН є агентами Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю новопризначеного посла у США Володимира Єльченка для Укрінформ.

Як розповів Єльченко, котрий раніше був постпредом України в ООН, члени російської делегації приховано або відкрито працюють на спецслужби. Він додав, що Росія приховано впливає на роботу ООН, використовуючи сотні росіян.

"Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН", - заявив він.

За його словами, час від часу спецслужби США виявляють російських агентів та просять їх повернутися в Росію.

"Ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у французьких Альпах американські та європейські спецслужби викрили базу російських шпигунів, яка використовувалась для операцій в Європі. Шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Один із шпигунів, ймовірно, був причетний до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

Крім того, 21 листопада стало відомо, що сербські спецслужби виявили широкомасштабну розвідувальну операцію з участю російських шпигунів і військовослужбовців сербської армії.