Ельченко: в ООН действует сеть российской ФСБ

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Большинство россиян, работающие в ООН, являются агентами спецслужб РФ

Большинство сотрудников российского постоянного представительства в ООН являются агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью новоназначенного посла в США Владимира Ельченко для Укринформ.

Как рассказал Ельченко, который ранее был постпредом Украины в ООН, члены российской делегации скрыто или открыто работают на спецслужбы. Он добавил, что Россия скрыто влияет на работу ООН, используя сотни россиян.

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - заявил он.

По его словам, время от времени спецслужбы США выявляют российских агентов и просят их вернуться в Россию.

"Мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают", - отметил Ельченко.

Напомним, ранее сообщалось, что во французских Альпах американские и европейские спецслужбы разоблачили базу российских шпионов, которая использовалась для операций в Европе. Шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Один из шпионов, вероятно, был причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Кроме того, 21 ноября стало известно, что сербские спецслужбы обнаружили широкомасштабную разведывательную операцию с участием российских шпионов и военнослужащих сербской армии.