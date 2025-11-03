Экзотический деликатес: почему манго в Украине такое дорогое и откуда его привозят

Сегодня цены на некоторые фрукты в Украине - достаточно высокие. Особенно если они, как манго, относятся к так называемым экзотическим плодам.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.
По словам эксперта, манго относится к самым дорогим фруктам на полках украинских магазинов. Это объясняется тем, что:
"Этот экзотический фрукт приходится доставлять издалека. Сейчас цена одного манго в супермаркетах - около 60-80 гривен за штуку (плод среднего размера)", - поделился Гопка.
Он отметил, что высокую цену на манго формируют в целом:
"Манго - дорогое из-за своего статуса импортного деликатеса", - добавил аналитик.
Гопка рассказал, что крупнейшими поставщиками манго в Украину являются:
Кроме того, небольшие партии этих фруктов завозят:
"Даже при благоприятной логистике эти фрукты не будут дешевыми. Поэтому манго в украинской розничной торговле - это товар для ценителей. И берут его обычно поштучно, а не килограммами", - подытожил специалист.
