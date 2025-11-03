Экзотический деликатес: почему манго в Украине такое дорогое и откуда его привозят

Почему именно цены на манго в Украине - высокие

По словам эксперта, манго относится к самым дорогим фруктам на полках украинских магазинов. Это объясняется тем, что:

в Украине эти плоды не растут;

их наличие полностью зависит от импорта.

"Этот экзотический фрукт приходится доставлять издалека. Сейчас цена одного манго в супермаркетах - около 60-80 гривен за штуку (плод среднего размера)", - поделился Гопка.

Он отметил, что высокую цену на манго формируют в целом:

долгий путь "от плантации до прилавка";

небольшие объемы поставок.

"Манго - дорогое из-за своего статуса импортного деликатеса", - добавил аналитик.

Какие страны - крупнейшие поставщики манго

Гопка рассказал, что крупнейшими поставщиками манго в Украину являются:

Бразилия (около 50% импорта манго в 2020 году);

Перу (примерно 32%).

Кроме того, небольшие партии этих фруктов завозят:

из Вьетнама;

из Коста-Рики;

из Испании;

из Турции и других стран.

"Даже при благоприятной логистике эти фрукты не будут дешевыми. Поэтому манго в украинской розничной торговле - это товар для ценителей. И берут его обычно поштучно, а не килограммами", - подытожил специалист.