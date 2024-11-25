Экзитполы ошиблись. В Румынии подсчитали голоса в первом туре

По результатам голосования, во второй тур выборов президента в Румынии вышли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Отметим, что Ласкони завоевала 2 место на расстоянии 2700 голосов от третьего места, которое занял действующий премьер страны.

Зато сам Чолаку, занявший третье место, заявил, что не будет обжаловать итоги выборов, несмотря на небольшой отрыв от второго места.

В то же время, он подал в отставку с должности главы Социал-демократической партии.

"Я останусь со своими коллегами до воскресных выборов. Сегодня в 17:00 я созвал Национальный политсовет. После этого мы сообщим решение, которое примем. Я твердо уверен, что в следующий период мы также разработаем календарь внутрипартийных выборов. На предстоящих выборах в PSD я не буду выдвигать свою кандидатуру ни на одну должность", - сказал Чолаку.

Что известно о кандидатах в президенты

Ультранационалистический кандидат Джорджеску является политическим лидером, известным своей глубокой религиозностью и национализмом. Он выступает за уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку местных фермеров и увеличение производства в стране продуктов питания и энергии.

Джорджеску критикует ЕС и НАТО, считая, что они недостаточно защищают интересы Румынии. Также заявляет, что война России против Украины манипулируется американскими военными компаниями.

Обретя популярность через TikTok, он смог привлечь избирателей, но также стал объектом критики за высказывания, поддерживающие фашистское движение Румынии ХХ века.

Ласкони, лидер оппозиционной правоцентристской партии, опередила Чолаку, который был явным фаворитом на победу в первом туре, благодаря сильной поддержке живущих за рубежом румынских избирателей.

Важно отметить, что она занимает проевропейскую и проукраинскую позицию. А также выступала против того, чтобы Украина делала уступки России.