Екзитполи помилились. У Румунії дорахували голоси в першому турі

За результатами голосування, до другого туру виборів президента в Румунії вийшли Калін Джорджеску та Єлена Ласконі.

Зауважимо, що Ласконі виборола 2 місце з відривом у 2700 голосів від третього місця, яке посів чинний прем'єр країни.

Натомість сам Чолаку, який посів третє місце, заявив, що не буде оскаржувати підсумки виборів, попри невеликий відрив від другого місця.

Водночас він подав у відставку з посади голови Соціал-демократичної партії.

"Я залишуся зі своїми колегами до недільних виборів. Сьогодні о 17:00 я скликав Національну політраду. Після цього ми повідомимо рішення, яке приймемо. Я твердо впевнений, що в наступний період ми також розробимо календар внутрішньопартійних виборів. На майбутніх виборах у PSD я не буду висувати свою кандидатуру на жодну посаду", - сказав Чолаку.

Що відомо про кандидатів в президенти

Ультранаціоналістичний кандидат Джорджеску є політичним лідером, відомим своєю глибокою релігійністю та націоналізмом. Він виступає за зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку місцевих фермерів та збільшення виробництва в країні продуктів харчування та енергії.

Джорджеску критикує ЄС та НАТО, вважаючи, що вони недостатньо захищають інтереси Румунії. А також заявляє, що війна Росії проти України маніпулюється американськими військовими компаніями.

Здобувши популярність через TikTok, він зміг залучити виборців, але також став об'єктом критики за висловлювання, які підтримують фашистський рух Румунії ХХ століття.

Ласконі, лідерка опозиційної правоцентристської партії, випередила Чолаку, який був явним фаворитом на перемогу в першому турі, завдяки сильній підтримці румунських виборців, які живуть за кордоном.

Важливо зауважити, що вона займає проєвропейську та проукраїнську позицію. А також виступала проти того, щоб Україна робила поступки для Росії.