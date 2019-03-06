Екзит-поли

Екзит-пол є соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць

Экзит-пол на выборах проводится для получения оперативной информации о результатах в день голосования, 31 марта 2019 года. Данные экзит-полов, а также актуальные данные с избирательных участков будут доступны на РБК-Украина.

Фунцкии и задачи экзит-пола

Экзит-пол представляет собой социологический опрос на выходе из избирательных участков. На условиях анонимности гражданам задают вопрос, за кого они голосовали. Практика экзит-полов успешно применяется во время выборов, т.к. предполагается, что у проголосовавших отсутствуют причины отвечать неправдиво.

Главной задачей экзит-пола является оперативное получение данных об исходе выборов непосредственно в день голосования, в то время как ЦИК обрабатывает протоколы в течение нескольких суток.

Результаты экзит-полов также формируют представление о явке граждан на избирательные участки и количестве проголосовавших в разных регионах.

Данные экзит-полов используют для сопоставления с официальными результатами голосования от Центральной избирательной комиссии. Таким образом, экзит-пол выполняет контрольную функцию в избирательном процессе.

Результаты экзит-полов

Экзит-полы проводятся на избирательных участках в разных регионах Украины. Их результаты широко освещаются в Интернете, СМИ, на телевидении и радио. Как правило, информация с результатами соцопроса избирателей обновляется с момента начала голосования до закрытия участков.

Первые экзит-полы в Украине были проведены во время парламентских выборов 1998 года. Результаты оказались довольно точными и заранее определили все партии, которые в итоге прошли в Верховную Раду.

На выборах президента в 2014 году был проведен "Национальный экзит-пол" при участии нескольких социологических компаний, а также телевизионный опрос. Результаты практически совпали с официальными данными - разница составила 1 %. Победу одержал Петр Порошенко с 54,7%, а согласно экзит-полам, за Порошенко проголосовало 55,7% избирателей.

Окончательные результаты экзит-полов первого тура выборов 2019 будут обнародованы после 20:00 31 марта. На данный момент в предвыборных соцопросах лидирует Владимир Зеленский с 25,1% голосов, 16,6% респондентов готово проголосовать за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 16,2% голосов опрошенных, у Юрия Бойко 11,3%, за Анатолия Гриценко готовы проголосовать 7,7%.

ЦИК зарегистрировал больше 40 кандидатов на выборах

Центризбирком в период с 31 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года зарегистрировал 44 кандидата в президенты. В частности, ЦИК зарегистрировал кандидатами 16 нардепов. Из 44 претендентов 20 идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные - от партий. Кроме того, более чем 40 лицам ЦИК отказал в регистрации. Среди причин отказа - невнесение необходимой залоговой суммы в размере 2,5 млн грн, а также несоответсвие документов требованиям избирательного законодательства.

Как известно, ЦИК отказал в регистрации нардепу Надежде Савченко, а также лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко.

Отметим, зарегистрированные кандидаты до 7 марта включительно могут снять свою кандидатуру. На данный момент этим правом воспользовался лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, который отозвал свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Садовый подал в ЦИК соответствующее заявление и уже официально не является кандидатом в президенты.

Кроме того, о намерении снять свою кандидатуру заявлял Дмитрий Гнап ("Сила людей"), но официального заявления в ЦИК Гнап еще не подал.

Последние события по выборам в Украине от информагентства РБК-Украина.